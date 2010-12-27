В Петербурга спасли мигранта со странными ранами

В Петербурге нашли уроженца Узбекистана с колото-резаными ранами.

Петербургские полицейские устанавливают обстоятельства получения ранений 44-летним уроженцем Узбекистана. 3 ноября пострадавшего мужчину доставили в Военно-медицинскую академию.

Известно, что раненого обнаружили на территории стройки, которая располагается на Вязовой улице. АН "Оперативное прикрытие" сообщает, что врачи зафиксировали у пациента колото-резаные раны живота, кроме того, у него повреждены внутренние органы.

Отмечается, что уроженец Узбекситана находился в нетрезвом состоянии, сам пострадавший утверждает, что упал с высоты.