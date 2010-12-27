Задержан мигрант, изнасиловавший школьницу на Маршала Жукова

В Кировском районе разыскали преступника, изнасиловавшего семиклассницу.

Полиция нашла гражданина Узбекистана, которого обвиняют в изнасиловании несовершеннолетней на проспекте Маршала Жукова.

В Кировском районе обвиняют 24-летнего мигранта, который 14 декабря совершил насильственные действия сексуального характера по отношению к школьнице. Известно, что его задержали около дома номер 12 по улице Симонова.

О преступлении сообщил отец пострадавший, который узнал об изнасиловании только спустя пять дней. Напомним,что на девочку напал злоумышленник, когда она возвращалась домой с уроков. Насильник поджидал жертву у парадной дома.

В настоящее время в отношении молодого человека возбуждено уголовное дело.