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Задержан мигрант, изнасиловавший школьницу на Маршала Жукова
Сегодня, 9:47
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lesjasap
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Задержан мигрант, изнасиловавший школьницу на Маршала Жукова

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В Кировском районе разыскали преступника, изнасиловавшего семиклассницу.

Полиция нашла гражданина Узбекистана, которого обвиняют в изнасиловании несовершеннолетней на проспекте Маршала Жукова. 
 
В Кировском районе обвиняют 24-летнего мигранта, который 14 декабря совершил насильственные действия сексуального характера по отношению к школьнице. Известно, что его задержали около дома номер 12 по улице Симонова.
 
О преступлении сообщил отец пострадавший, который узнал об изнасиловании только спустя пять дней. Напомним,что на девочку напал злоумышленник, когда она возвращалась домой с уроков. Насильник поджидал жертву у парадной дома. 
 
В настоящее время в отношении молодого человека возбуждено уголовное дело. 
Теги: изнасилование , педофилия , проспект маршала жукова
Категории: Новости СПб Криминальные происшествия

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