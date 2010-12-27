Мигрант из Таджикистана изнасиловал в парадной 15-летнюю школьницу

Полиция арестовала приезжего мигранта за изнасилование несовершеннолетней петербурженки.

В Петроградском районе задержан мигрант из Таджикистана, которого подозревают в изнасиловнии петербургской школьницы. Инцидент произошел в ночь на 15 ноября.

К сотрудникам полиции обратилась мать несовершеннолетней девочки. По слвам заявительницы, незивестный мужчина совершил насильственные действия секкуального характера над ее 15-летней дочерью. Преступление совершено по улице Кропоткина в парадной дома номер один.

В настоящее время правоохранительным органам удалось задержать подозреваемого. Им оказался приезжий из Таджикистана. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело.