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Мигрант из Таджикистана изнасиловал в парадной 15-летнюю школьницу
Сегодня, 9:21
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lesjasap
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Мигрант из Таджикистана изнасиловал в парадной 15-летнюю школьницу

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Полиция арестовала приезжего мигранта за изнасилование несовершеннолетней петербурженки.

В Петроградском районе задержан мигрант из Таджикистана, которого подозревают в изнасиловнии петербургской школьницы. Инцидент произошел в ночь на 15 ноября. 
 
К сотрудникам полиции обратилась мать несовершеннолетней девочки. По слвам заявительницы, незивестный мужчина совершил насильственные действия секкуального характера над ее 15-летней дочерью. Преступление совершено по улице Кропоткина в парадной дома номер один. 
 
В настоящее время правоохранительным органам удалось задержать подозреваемого. Им оказался приезжий из Таджикистана. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело.
Теги: изнасилование , мигрант , петроградка , таджикистан
Категории: Криминальные происшествия Новости СПб

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