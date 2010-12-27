Мигрант из Кыргызстана разбился насмерть, упав со строительных лесов в Выборге

Представитель компании ООО "БалтКамень", выполняющей работы в доме, начальник участка Энн Яагусоо отказался как либо прокомментировать ситуацию. Зато местные жители рассказали Piter.TV, что такая трагедия их нисколько не удивила.

Мигрант из Кыргызстана разбился насмерть, упав со строительных лесов в процессе капительного ремонта жилого дома в Выборге.

По данным издания 47news, трагедия произошла 28 июня около восьми вечера по адресу улица Ленина дом 20. От полученных травм молодой человек скончался до приезда скорой помощи.

К сожалению, представитель компании ООО "БалтКамень", выполняющей работы в доме, начальник участка Энн Яагусоо отказался как либо прокомментировать ситуацию.

"Никаких комментариев", - отметил он.

Зато местные жители рассказали Piter.TV, что такая трагедия их нисколько не удивила.

"Капремонт длится на этом доме второй год, также как и на нашем. Второй год мы наблюдаем за рабочими, которые очень часто пренебрегают техникой безопасности, проводя, например, монтажные работы на крыше дома", - рассказала одна из жительниц соседнего дома.

Напомним, что компания ООО "БалтКамень" выполняет работы по капитальному ремонту нескольких домов в Выборге, недавно мы писали о том, как компания пыталась сдать недоделанную крышу (https://piter.tv/event/Zhilci_doma_1_na_Lenshosse_vstretilis_s_predstavitelyami_Fonda_kapremonta_i_podryadchika_restavriruyuschego_zdanie/ ) в доме номер 1 по Ленинградскому шоссе.