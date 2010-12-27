Жильцы дома №1 на Леншоссе встретились с представителями Фонда капремонта и подрядчика, реставрирующего здание

Жительница дома рассказала Piter.TV, что поднявшись на крышу, представитель Фонда и жильцы увидели неубранный строительный мусор, местами разрушенную кирпичную кладку, несделанное примыкание кровли к фасаду.

Вчера, 25 июня, жильцы дома №1 на Ленинградском шоссе встречались с представителями Фонда капремонта и подрядчика, реставрирующего здание. Совместная инспекция выявила ряд нарушений в работе.

Жительница дома рассказала Piter.TV, что поднявшись на крышу, представитель Фонда и жильцы увидели неубранный строительный мусор, местами разрушенную кирпичную кладку, несделанное примыкание кровли к фасаду.

Одну щель для интереса сфотографировала. В таком виде подрядчик хотел сдать крышу, только Луканов [представитель фонда] сказал, что прием объекта в таком виде невозможен. рассказала жительница дома

Железо на крыше чуть-чуть замято. По словам представителя подрядчика ООО "Неолит", который осуществляет авторский надзор над ремонтом крыши дома, это в порядке вещей. Мол, "нет никаких норм, что железо должно быть ровное. Вопрос только в том, что это эстетически некрасиво".

Фото: Домофото