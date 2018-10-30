Мигель презентовал в Петербурге новый сезон шоу "Безликие"

Создатели самого масштабного иммерсивного шоу Европы представили переосмысленную версию нашумевшего проекта.

Летом создатели шоу анонсировали перенос "Безликих" на новую площадку в Москве, но огромное количество просьб зрителей и небывалые аншлаги финальных показов заставили поменять решение о переезде и приступить к обновлению проекта в Петербурге.

Когда мы планировали переезд в Москву по ряду разных причин, то Петербург среагировал очень приятным образом и действительно услышали очень много теплых отзывов и с большой благодарностью остались. Потому что дейстельно такой был колоссальный фидбек о том, что шоу дорого для города.

Анастасия Тимофеева, креативный продюсер шоу "Безликие"

Теперь, зрителей ждет обновленное шоу "Безликие". Режиссеры Мигель и Мия Занетти переработали структуру пьесы так, чтобы каждый зритель увидел спектакль под новым углом и полностью проследил развитие запутанных сюжетных линий.

Во-первых, новый сезон - это практически новое помещение. Потому что в результате реконструкции мы лишились одного из пространств из-за этого шоу стало намного плотнее, оно стало более смотрибельнее, потому что актеры распределяются более динамично по нашей площадке и оно стало зрелищнее. Все уместилось, теперь, в то количество помещений, которое у нас есть и на самом деле мне нравится больше намного. И то количество финалов, что у нас появилось, каждый зритель может закончить свою историю, в каждом финале участвую определенное количество персонажей и она заканчивается у каждой линии, поэтому это необычное решение. Шоу закончить тремя финалами.. Ну я такого еще не видел! Мигель, режисер, продюсер и хореограф шоу "Безликие"

Важный элемент происходящего — маска, скрывающая лица посетителей особняка. Что бы ни произошло, она станет залогом безопасности, анонимности и безнаказанности.

Вера Иптышева, Александр Цыцулин

Видео и фото - PITER.TV