Microsoft запустила виртуальный музей в стиле "Трона", посвященный 20-летию Xbox

Компания празднует юбилей игровой консоли.

Американская корпорация Microsoft запустила виртуальный музей в стиле "Трона", посвященный 20-летию игровой платформы Xbox. Экспораны выставочного пространства напоминают пользователям о значимых, а также неудачных моментов выхода консоли. В частности, представлены сведения о попытке компании купить японскую Nintendo в 2000 году и проблема с "красным кольцом смерти", выявленная клиентами на Xbox 360.

Разработчики уточнили, что виртуальные пользователи могут перемещаться по музею в виде своих аватаров, а также активно взаимодействовать с экспонатами. Они могут оценить персональный музей Xbox с первыми игровыми проектами. Сервис показывает игры каждого конкретного геймера на определенной консоли, а также презентует данные о количестве пройденных игр, первом входе на онлайн-ресурс Xbox Live.

Напомним, что 13 декабря запланирован релиз документального сериала Power On: The Story of Xbox.

Геймплей переиздания культовых частей GTA слили в сеть.

Фото и видео: YouTube / Xbox Gamer