Microsoft 24 июня поведет презентацию Windows 11

Ожидается, что компания представит и новые устройства.

В четверг, 24 июня, в 18:00 мск компания Microsoft презентует Windows 11. Однако опрошенные "Известиями" эксперты отмечают, что компания сегодня может также презентовать новые устройства.

Директор технического департамента компании "ХайТэк" Дмитрий Ласьков считает, что Microsoft может анонсировать складной смартфон с двумя экранами Surface Duo 2.

В 2020 году были представлены складные Surface Duo первого поколения. Из-за неправильного позиционирования продажи провалились. Сегодня на рынке ожидается выход второго поколения. Это должен быть удобный и современный смартфон с привычными для потребителей возможностями, такими как NFC, несколько камер с высоким разрешением, производительный процессор и поддержка 5G, — сказал он.

Предполагается, что компания может показать также ноутбук на процессоре ARM.

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