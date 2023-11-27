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Ми-28НМ поразил скопление живой силы и техники ВСУ в курском приграничье

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Летчики ликвидировали объекты ВСУ в приграничье.

Российский вертолет армейской авиации Ми-28НМ поразил ракетным ударом скопление живой силы и техники Вооруженных сил Украины на территории Курской области.  Соответствующей информацией с журналистами через социальные сети поделились сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны.  В профильном ведомстве заметили, что атака совершена авиационными ракетами по разведанным объектам противника. После использования средств поражения летчики благополучно вернулись на аэродром вылета.

Экипаж армейской авиации на вертолете Ми-28НМ нанес удар авиационными средствами поражения по скоплению живой силы и бронированной технике подразделений ВСУ в приграничном районе.

пресс-служба Минобороны РФ

По докладам российской разведки, личный состав и бронированная техника армии киевского режима были успешно уничтожены

Минобороны показало работу гаубицы "Мста-Б" в курском приграничье.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: всу, курская область, ми-28нм, минобороны, сво
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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