Летчики ликвидировали объекты ВСУ в приграничье.

Российский вертолет армейской авиации Ми-28НМ поразил ракетным ударом скопление живой силы и техники Вооруженных сил Украины на территории Курской области. Соответствующей информацией с журналистами через социальные сети поделились сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны. В профильном ведомстве заметили, что атака совершена авиационными ракетами по разведанным объектам противника. После использования средств поражения летчики благополучно вернулись на аэродром вылета.

Экипаж армейской авиации на вертолете Ми-28НМ нанес удар авиационными средствами поражения по скоплению живой силы и бронированной технике подразделений ВСУ в приграничном районе. пресс-служба Минобороны РФ

По докладам российской разведки, личный состав и бронированная техника армии киевского режима были успешно уничтожены

Минобороны показало работу гаубицы "Мста-Б" в курском приграничье.

Фото и видео: Минобороны России