"Север" на СВО выполнил боевую задачу.

Российские артиллерийские подразделения ВДВ из состава "Северной" группировки войск уничтожили в приграничном районе Курской области скопление армии киевского режима. Соответствующей информацией с журналистами через социальные сети поделились сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны. В профильном ведомстве добавили, что боевая работа расчетов орудий в регионе ведется активно. Также специалисты своевременно получают боеприпасы при поддержке подразделений материально-технического обеспечения. В рамках выполнения задач расчетами 152-миллиметровых гаубиц "Мста-Б" используются осколочно-фугасные, а также высокоточные боеприпасы. Это позволяет военнослужащим наносить противнику максимальное огневое поражение.

Расчеты 152-мм гаубиц "Мста-Б" "крылатой пехоты" наносят огневое поражение противнику, поддерживая свои штурмовые подразделения и подразделения закрепления в ходе уничтожения противника, вторгшегося на территорию нашей страны. пресс-служба Минобороны РФ

Группировка "Днепр" уничтожила до 40 военных ВСУ.

Фото и видео: Минобороны России