Петербург в этом году принимает III Международный строительный чемпионат

В этом году на чемпионате будут представлены 24 индивидуальные и командные номинации, которые разделены на 3 блока – строительство, проектирование и управление проектом.

В этом году Санкт-Петербург в октябре примет III Международный строительный чемпионат. Организаторами Чемпионата в этом году выступят Минстрой России и Госкорпорация "Росатом", соорганизаторами выступают ПАО "Газпром", АНО "Россия – страна возможностей" и Правительство Санкт-Петербурга. Планируется участие 40 иностранных государств, в том числе государств-членов СНГ, БРИКС, ШОС, ЕАЭС, АСЕАН, отметил портал "Строительный Петербург".

В этом году на чемпионате будут представлены 24 индивидуальные и командные номинации, которые разделены на 3 блока – строительство, проектирование и управление проектом.

В III Чемпионате впервые будет представлена номинация для работников жилищного строительства", также впервые запускается "Школьная лига", запускающая 4 номинации, где учащиеся выпускных классов попробуют себя в строительной отрасли.

Призовой фонд Чемпионата в 2023 году составит 52,5 млн рублей.

Фото: ВКонтакте/ Международный строительный чемпионат 2023