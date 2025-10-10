Международный конкурс оперных исполнителей имени Шаляпина стартует в Петербурге

Этот музыкальный праздник зародился благодаря активной позиции Музея театрального и музыкального искусства и Музыкального театра имени Федора Шаляпина.

Международный конкурс молодых оперных артистов памяти великого русского баса Федора Шаляпина возобновляется с пятницы, 10 октября, и продлится пять дней вплоть до торжественного финала в Концертном зале Филармонии, где соберутся победители конкурса вместе с признанными мастерами сцены. Этот музыкальный праздник зародился благодаря активной позиции Музея театрального и музыкального искусства и Музыкального театра имени Федора Шаляпина, пишет "Петербургский дневник".

Директор Театрального музея Наталья Метелица подчеркнула значимость фигуры Шаляпина, отметив его выдающийся вклад в мировую музыкальную культуру и признательность, выраженную надписью на его парижской могиле: "Здесь покоится великий сын земли русской".

Первый конкурс имени Шаляпина прошел в октябре 2023 года и стал настоящим событием для вокальной молодежи из России и зарубежных стран, открыв широкий простор молодым дарованиям. Проект вновь стартовал осенью 2025 года, доказывая свою успешность и популярность.

Роман Карманов, генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив, назвал конкурс важной частью культурной дипломатии и указал на международную привлекательность конкурса несмотря на политические разногласия некоторых стран. Особое внимание уделяется поддержке региональных талантов, ведь подобные инициативы предоставляют уникальную возможность начинающим музыкантам проявить себя и стать известными широкой публике.

