В центре Петербурга ограничат движение из-за XII Форума объединенных культур

В Центральном и Адмиралтейском районах Петербурга вводится временный запрет на остановку, сужение проезжей части и полное перекрытие движения транспорта в связи с проведением XII Санкт-Петербургского Международного форума объединенных культур. Информацию об этом передает пресс-служба Смольного.
Полный запрет на остановку будет дейстововать:
19 сентября – на набережной реки Мойки вдоль домов 6–8 по Дворцовой площади;
22 сентября – в проезде вдоль домов 4 и 6–8 по Дворцовой площади;
23 сентября – на Миллионной улице от Мошкова переулка до набережной Зимней канавки;
24 сентября – в проезде вдоль дома 1 по Театральной площади.
Сужение проезжей части прогнозируют на следующих участках:
С 00:00 20 сентября до 23:59 27 сентября – на набережной реки Мойки вдоль домов 6–8 по Дворцовой площади;
С 00:00 24 сентября до 23:59 26 сентября – на Миллионной улице от Мошкова переулка до набережной Зимней канавки.
Полное закрытие движения произойдет:
С 00:00 23 сентября до 23:59 26 сентября – в проезде вдоль домов 4 и 6–8 по Дворцовой площади;
25 сентября – в проезде вдоль дома 1 по Театральной площади.
Ранее мы сообщили о том, что с 16 сентября движение ограничили в Красносельском и Московском районах.
Фото: сайт форума объединенных культур
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