В центре Петербурга ограничат движение из-за XII Форума объединенных культур

На нескольких участках будут введены полный запрет на остановку, сужение проезжей части и полное закрытие движения.

В Центральном и Адмиралтейском районах Петербурга вводится временный запрет на остановку, сужение проезжей части и полное перекрытие движения транспорта в связи с проведением XII Санкт-Петербургского Международного форума объединенных культур. Информацию об этом передает пресс-служба Смольного.

Полный запрет на остановку будет дейстововать:

19 сентября – на набережной реки Мойки вдоль домов 6–8 по Дворцовой площади;

22 сентября – в проезде вдоль домов 4 и 6–8 по Дворцовой площади;

23 сентября – на Миллионной улице от Мошкова переулка до набережной Зимней канавки;

24 сентября – в проезде вдоль дома 1 по Театральной площади.

Сужение проезжей части прогнозируют на следующих участках:

С 00:00 20 сентября до 23:59 27 сентября – на набережной реки Мойки вдоль домов 6–8 по Дворцовой площади;

С 00:00 24 сентября до 23:59 26 сентября – на Миллионной улице от Мошкова переулка до набережной Зимней канавки.

Полное закрытие движения произойдет:

С 00:00 23 сентября до 23:59 26 сентября – в проезде вдоль домов 4 и 6–8 по Дворцовой площади;

25 сентября – в проезде вдоль дома 1 по Театральной площади.

Ранее мы сообщили о том, что с 16 сентября движение ограничили в Красносельском и Московском районах.

Фото: сайт форума объединенных культур