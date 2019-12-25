Международная выставка "Портрет кошки"

Картины, скульптуры и прочие предметы искусства с изображением усатых-полосатых.

Больше 1000 предметов искусства с изображением кошек будут выставлены в историческом здании "Императорского общества поощрения художеств".

Живопись, скульптуру, графику, акварель, витражи, авторские ювелирные украшения и коллекционные игрушки с изображениями котов представят художники из РФ, Финляндии, Великобритании, Израиля, Германии, Австралии и других стран.

Помимо экспозиции будут проходить мастер-классы, открытые уроки живописи, лекции, творческие встречи и концерты.

Место: Выставочный центр Санкт-Петербургского союза художников (Большая Морская ул., 38)

Цена: 300 рублей; для пенсионеров, многодетных родителей, студентов и школьников – 150 рублей

Возрастное ограничение: 0+

Фото: ВК/ Портрет кошки