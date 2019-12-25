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Международная выставка "Портрет кошки"
Сегодня, 12:00
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nastya960

Международная выставка "Портрет кошки"

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Картины, скульптуры и прочие предметы искусства с изображением усатых-полосатых.

Больше 1000 предметов искусства с изображением кошек будут выставлены в историческом здании "Императорского общества поощрения художеств". 

Живопись, скульптуру, графику, акварель, витражи, авторские ювелирные украшения и коллекционные игрушки с изображениями котов представят художники из РФ, Финляндии, Великобритании, Израиля, Германии, Австралии и других стран.

Помимо экспозиции будут проходить мастер-классы, открытые уроки живописи, лекции, творческие встречи и концерты. 

Место: Выставочный центр Санкт-Петербургского союза художников (Большая Морская ул., 38)

Цена: 300 рублей; для пенсионеров, многодетных родителей, студентов и школьников – 150 рублей

Возрастное ограничение: 0+

Фото: ВК/ Портрет кошки

Теги: коты, кошки
Категории: Куда сходить в Петербурге, Выставки,

Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все

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Минус
Miriliyb
16 октября 23:15

Портреты кошки и собак по фотографии ? Да, я знаю таких художников! В творчестве Оли Князевой они занимают главную роль.

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