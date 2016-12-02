Между Яхтенной улицей и Лахтой электричка сбила 14-летнюю девочку

Как сообщают очевидцы, между Яхтенной улицей и Лахтой произошла трагедия. Электричка сбила школьницу. 14-летняя девочка шла в наушниках. Пострадавшая получила смертельные травмы.

Инцидент произошел на перегоне Яхтенная-Лахта. Свидетели рассказали, что трагедия случилась вблизи Туристской улицы. Электричка ехала со станции Белоостров до Петербурга. Машинист пытался привлечь внимание пешехода сигнальным звуком. Мужчина применил экстренное торможение, но избежать катастрофы не удалось. В настоящее время правоохранительные органы изучают обстоятельства дела и устанавливают личность погибшей.