В ноябрьские выходные между Петербургом и Москвой пустят дополнительные "Ласточки"

ОАО "РЖД" добавил "Ласточек" на маршрут Москва – Петербург в праздничные дни ноября. Информация об этом появилась в пресс-службе компании.
С первого по четвертое ноября ощутимо повысится спрос на поездки в столицы: горожане поедут на короткий отдых в праздники. Дополнительные скорые поезда будут курсировать в эти четыре дня по следующему графику:
Из Петербурга в Москву "Ласточки" отправятся 2 ноября в 7.45 и 4 ноября в 10.17. На обратный маршрут поезда встанут 1 ноября в 12.32 и 2 ноября в 7.50.
Каждая поездка займет около семи часов пути. "Ласточки" будут делать остановки в Твери, Вышнем Волочке, Бологом, Окуловке, Чудово, Малой Вишере.
Цена билетов на дополнительные рейсы скорых поездов зафиксирована: утренний рейс из Петербурга обойдется в 1400 рублей, остальные три – в 1499. Юным и пожилым пассажирам предоставляется 30-ти процентная скидка, а те, кто берет билет в обе стороны, получат скидку в 20%. Билеты уже можно купить в кассах и на сайте "РЖД".
Ранее мы рассказыали, как первая "Ласточка" из Петербурга до Кузнечного отправилась в путь.
Фото: Piter.TV
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