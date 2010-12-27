В ноябрьские выходные между Петербургом и Москвой пустят дополнительные "Ласточки"

Успеть на эти поезда можно с 1 по 4 ноября.

ОАО "РЖД" добавил "Ласточек" на маршрут Москва – Петербург в праздничные дни ноября. Информация об этом появилась в пресс-службе компании.

С первого по четвертое ноября ощутимо повысится спрос на поездки в столицы: горожане поедут на короткий отдых в праздники. Дополнительные скорые поезда будут курсировать в эти четыре дня по следующему графику:

Из Петербурга в Москву "Ласточки" отправятся 2 ноября в 7.45 и 4 ноября в 10.17. На обратный маршрут поезда встанут 1 ноября в 12.32 и 2 ноября в 7.50.

Каждая поездка займет около семи часов пути. "Ласточки" будут делать остановки в Твери, Вышнем Волочке, Бологом, Окуловке, Чудово, Малой Вишере.

Цена билетов на дополнительные рейсы скорых поездов зафиксирована: утренний рейс из Петербурга обойдется в 1400 рублей, остальные три – в 1499. Юным и пожилым пассажирам предоставляется 30-ти процентная скидка, а те, кто берет билет в обе стороны, получат скидку в 20%. Билеты уже можно купить в кассах и на сайте "РЖД".

Ранее мы рассказыали, как первая "Ласточка" из Петербурга до Кузнечного отправилась в путь.

Фото: Piter.TV