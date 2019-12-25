Между Петербургом и областью в выходные запустили дополнительные электрички

Поезда назначили на 10 различных направлений.

В эти выходные, 3 и 4 октября, на рельсы между Петербургом и Ленобластью выйдут дополнительные пригородные электрички. Об этом сообщили в "Северо-Западной пригородной пассажирской компании".

Так, на оба выходных назначены пять поездов от Петербурга до Выборга, Зеленогорска, Нового Петергофа и Белоострова и столько же обратных рейсов. Точное время и номера электричек приведены ниже.

В воскресенье решено вывести на "работу" дополнительные поезда от Финляндского и Балтийского вокзалов Петербурга до Невской Дубровки, Сосново, Луги и Ораниенбаума и, соответственно, обратные рейсы по тем же направлениям.

Ранее мы сообщали, что часть поездов между Петербургом и Москвой отменят из-за ремонта моста в Ленобласти.

Фото: Piter.TV