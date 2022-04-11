Между Петербургом и Калининградом собираются запустить круизные лайнеры

Запуск намечен на 2022 год.

Между Петербургом и Калининградской областью хотят запустить круизы. Глава 39 региона заявил о том, что область присоединится к программе поддержки круизного туризма, сообщил "Петербургский дневник".

Запустить круизы будет возможно при поддержке федерального центра. Пассажиры смогут отправиться в путешествие по Балтийскому морю. Запустить направление планируют уже в этом году, но точные сроки пока не известны.

Ранее Piter.tv рассказывал, как теперь добираются из Москвы и Петербурга в Калининград, с условием того, что воздушное пространство Европы закрыто.

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