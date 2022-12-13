Между Петербургом и Дубаем будет курсировать еще один авиарейс

Теперь такими перелетами занимается flydubai.

Между Петербургом и Дубаем запустили еще один прямой рейс. На этом направлении теперь работают три перевозчика. Об этом сообщили в пресс-службе Пулково.

Обычно пассажиры летают в Дубай авиакомпаниями "Россия" и Emirates. Теперь такими перелетами занимается и flydubai.

Запуск еще одного рейса стал возможным после старта программы гостеприимства Петербурга, направленной на привлечение туристов из стран Азиатско-Тихоокеанского региона и СНГ.

Ранее на Piter.tv: в Пулково пресекли вывоз в ОАЭ трех тонн краснокнижного растения на 10 млн рублей.

Фото: Pxhere