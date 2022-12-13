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Между Петербургом и Дубаем будет курсировать еще один авиарейс
Сегодня, 16:39
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Между Петербургом и Дубаем будет курсировать еще один авиарейс

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Теперь такими перелетами занимается flydubai.

Между Петербургом и Дубаем запустили еще один прямой рейс. На этом направлении теперь работают три перевозчика. Об этом сообщили в пресс-службе Пулково.

Обычно пассажиры летают в Дубай авиакомпаниями "Россия" и Emirates. Теперь такими перелетами занимается и flydubai.

Запуск еще одного рейса стал возможным после старта программы гостеприимства Петербурга, направленной на привлечение туристов из стран Азиатско-Тихоокеанского региона и СНГ.

Ранее на Piter.tv: в Пулково пресекли вывоз в ОАЭ трех тонн краснокнижного растения на 10 млн рублей.

Фото: Pxhere

Теги: авиасообщение, петербург - дубай, самолеты
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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