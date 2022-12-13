В Пулково пресекли вывоз в ОАЭ трех тонн краснокнижного растения на 10 млн рублей

Представитель перевозчика предъявил документы на вывоз тонизирующего фиточая из корня сабельника болотного, плодов облепихи и шиповника.

Три тонны "золотого корня" или родиолы розовой не дали вывезти в Дубай из Петербурга. Стоимость ценного растения, внесенного в красные книги РФ и государств-членов ЕАЭС, составляет почти 10 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба ФТС.

При осмотре груза у таможенников возникли подозрения, что товар не соответствует заявленному в декларации. Представитель перевозчика предъявил документы на вывоз тонизирующего фиточая из корня сабельника болотного, плодов облепихи и шиповника.

Таможенная экспертиза показала, что в контейнере находятся высушенные корни редкого вида многолетнего растения – родиолы розовой, которое находится под угрозой исчезновения.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 226.1 УК РФ (контрабанда редких видов растений, включенных в Красную книгу РФ).

Фото: пресс-служба ФТС