Во время ЧМ-2018 "РЖД" пустит большее количество "Сапсанов" между Петербургом и Московой

Ради болельщиков ЧМ-2018 увеличат количество скоростных поездов до Москвы и обратно.

В Петербурге во время проведения Чемпионата мира по футболу в два раза увеличат количество "Сапсанов" до Москвы. С 15 июня по 13 июля из Северной столицы будет отправляться по 30 составов ежедневно. Такие меры были приняты для обеспечения комфорта болельщиков, прибывших в Россию ради спортивных мероприятий. Об этом сообщили представители пресс-службы Октябрьской железной дороги.

С 15 июня по 13 июля 2018 года поезда "Сапсан" № 761, 762, 763, 764, курсирующие только по субботам и воскресеньям, будут курсировать ежедневно пресс-служба Октябрьской железной дороги

Отметим, что до столицы России из Санкт-Петербурга и обратно будут ходить шесть скоростных "Сапсанов", которые оснастят сдвоенными составами по 20 вагонов каждый. Ведомство уже открыло продажу билетов на дополнительные поезда. Приобрести их можно на официальном сайте, мобильном приложении или кассах "РЖД".

