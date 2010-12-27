"Метрострой" прокомментировал сообщение о выкупе Смольным контрольного пакета акций

В пресс-службе отметили, что пока никаких официальных заявлений от акционеров с похожей инициативой не поступало, кроме предложения от физического лица, не являющегося акционером.

Метростой прокомментировал решение Смольного. Напомним, 2 ноября в новостях появились сообщения о том, Смольный готов заплатить 1,5 млрд рублей, чтобы купить контрольный пакет организации. Представители "Метростроя" ответили Piter.TV на эту новость.

Решение о проведении эмиссии может быть принято только общим собранием акционеров. 2 ноября в составе акционеров "Метростроя" присутствует не только город, но и еще более 2000 акционеров физических лиц, мнение которых мы обязаны учитывать. Пресс-служба "Метростроя".

В пресс-службе отметили, что пока никаких официальных заявлений от акционеров с похожей инициативой не поступало, кроме предложения от физического лица, не являющегося акционером. Рассмотрев этой предложение, совет директоров предложил инициатору раскрыть детали того, как планируется проводить эмиссию и с какой целью. Далее выяснилось, что предложение содержит ряд ошибок и несоответствий законодательству.

Совет директоров единогласным голосованием всех присутствующих на заседании членов Совета директоров принял решение привести предложение в соответствие, после чего провести повторное заседание с данной повесткой дня. Сейчас у города самый большой пакет акций и принятие решений по Обществу полностью под контролем города. С момента своего основания в 1941 году компания живет и работает под управлением города. Пресс-служба "Метростроя".

Также представители "Метростоя" добавили, что вопрос об увеличении уставного капитала должен решаться взвешенно и основываться на действующем законодательстве.

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