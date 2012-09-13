Метрополитен Петербурга назвал самый популярный суточный проездной

Петербургский метрополитен рассказал, какие проездные предпочитают больше всего жители города.

Метрополитен Санкт-Петербурга сообщает, что за первые девять месяцев текущего года популярность у пассажиров среди суточных проездных набрали билеты на 5 суток. За это время в кассах подземки их купили свыше 100 тысяч штук.

Второе место получили суточные билеты на 7 суток .Их продали около 79 тысяч. На третьем месте – билеты на 1 сутки. Этот вид билетов продано около 67 тысяч.

Напомним, Губернатор Северной столицы Георгий Полтавченко подчеркнул, что в новом, 2018 году цену на проезд в общественном транспорте повышать не планируется.