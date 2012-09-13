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Метрополитен Петербурга назвал самый популярный суточный проездной
Сегодня, 12:52
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Shdaria
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Метрополитен Петербурга назвал самый популярный суточный проездной

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Петербургский метрополитен рассказал, какие проездные предпочитают больше всего жители города.

Метрополитен Санкт-Петербурга сообщает, что за первые девять месяцев текущего года популярность у пассажиров среди суточных проездных набрали билеты на 5 суток. За это время в кассах подземки их купили свыше 100 тысяч штук.

Второе место получили суточные билеты на 7 суток .Их продали около 79 тысяч. На третьем месте – билеты на 1 сутки. Этот вид билетов продано около 67 тысяч. 

Напомним, Губернатор Северной столицы Георгий Полтавченко подчеркнул, что в новом, 2018 году цену на проезд в общественном транспорте повышать не планируется.

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Категории: Лента новостей Новости СПб

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