Метрополитен Петербурга организовал фотоконкурс среди пассажиров

Петербургский метрополитен объявил конкурс на лучшие снимки пассажиров в подземке.

В Петербурге стартует конкурс на лучшую фотографию в подземке. Пассажиров призывает принять участие в данном конкурсе руководство петербургского метрополитена.

Для участников нет никаких ограничений, кроме того, что кадры должны быть выполнены в метрополитене, а также имели какую-либо особенность. Архитектура, история, необычность подземки на фото приветствуется. Готовые работы участники могут предоставить в электронном виде на адрес metroexkurs@mail.ru до 15 сентября 2017 года.

В Интерактивном центре истории Петербургского метрополитена будут размещены лучшие работы, а авторы получат памятные призы.