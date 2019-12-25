В петербургском метро задержались поезда из-за неисправности состава

Ранним утром четверга, 28 июля, на фиолетовой ветке петербургского метрополитена случился технический сбой, незначительно задержавший поезда. Об этом сообщила пресс-служба городской подземки.
Согласно официальной информации, интервал увеличился между станциями "Шушары" и "Волковская". Пассажирам пришлось дожидаться устранения неполадок.
Сейчас проблема полностью решена, метрополитен работает в штатном режиме.
Ранее мы сообщили о том, что петербуржцы вынуждены платить 5% комиссии за поездки в наземном транспорте.
Фото: Администрация Петербурга
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