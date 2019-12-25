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В петербургском метро задержались поезда из-за неисправности состава
Сегодня, 9:44
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В петербургском метро задержались поезда из-за неисправности состава

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Нектоне время составы между станциями "Шушары" и "Волковская" двигались с увеличенным интервалом. Сейчас проблема устранена.

Ранним утром четверга, 28 июля, на фиолетовой ветке петербургского метрополитена случился технический сбой, незначительно задержавший поезда. Об этом сообщила пресс-служба городской подземки.

Согласно официальной информации, интервал увеличился между станциями "Шушары" и "Волковская". Пассажирам пришлось дожидаться устранения неполадок.

Сейчас проблема полностью решена, метрополитен работает в штатном режиме.

Ранее мы сообщили о том, что петербуржцы вынуждены платить 5% комиссии за поездки в наземном транспорте.

Фото: Администрация Петербурга 

Теги: гуп петербургский метрополитен, неисправность состава, поезда, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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