Подземка Петербурга наймет кинологов с собаками для выявления взрывчатых веществ

Петербургский метрополитен в поисках кинолога для станции метро "Технологический институт".

Метрополитен Санкт-Петербурга ищет кинологов с поисковыми собаками для выявления взрывчатых веществ, которые будут дежурить на станции метро "Технологический институт".

На сайте закупок опубликовали объявление о конкурсе на оказание данных услуг. Максимальная стоимость контракта - 690 тысяч рублей. Работа начнется с 23 октября, график работы с 8 утра до 20 вечера. "После прохода граждан через рамку металлодетектора, по указанию сотрудников Службы контроля на метрополитене (СКМ), проверка багажа и граждан осуществляется при помощи поисковой собаки", – Об этом уточняется в документации.

Кроме того, исполнитель обязан "не допустить случаев нападения собак на людей и домашних животных", "исключить возможность побега поисковой собаки в процессе оказания услуг". В случае находки взрывчатых веществ исполняющий обязанности должен сообщать об этом СКМ. В списке таких веществ - ТЭН, гексоген, тетрил, тротил, бездымный порох баллиститный, бездымный порох пироксилиновый и селитра.