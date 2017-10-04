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Вчера, 21:53
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TretyakovaS
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Станция метро "Кировский завод" закрыта больше часа

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Станция красной линии "Кировский завод" закрыта уже больше часа из-за бесхозного предмета.

Как сообщает "Фонтанка", станция "Кировский завод" закрыта уже больше часа. Причина - бесхозный предмет.

Станция стала недоступна для пассажиров в 20.33. На место были вызваны специалисты, чтобы проверить бесхозную сумку, оставленную на платформе. Пассажиров вывели из вестибюля, на станции не останавливаются поезда.

Проверка продолжается. 

Теги: метро петербурга , новости петербурга , новости спб
Категории: Новости СПб

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