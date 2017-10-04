Станция метро "Кировский завод" закрыта больше часа

Станция красной линии "Кировский завод" закрыта уже больше часа из-за бесхозного предмета.

Как сообщает "Фонтанка", станция "Кировский завод" закрыта уже больше часа. Причина - бесхозный предмет.



Станция стала недоступна для пассажиров в 20.33. На место были вызваны специалисты, чтобы проверить бесхозную сумку, оставленную на платформе. Пассажиров вывели из вестибюля, на станции не останавливаются поезда.



Проверка продолжается.