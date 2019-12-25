Историческую гауптвахту Уланского полка в Петергофе выставят на торги

В Петергофе собираются продать федеральный памятник архитектурыэ.

В Петергофе планируют выставить на торги гауптвахту Уланского полка, расположенную на улице Аврова, 24. Здание площадью 217 кв. м имеет статус объекта культурного наследия федерального значения. О предстоящей продаже сообщает Moika78.ru со ссылкой на протокол заседания правительственной комиссии по повышению эффективности использования федерального имущества.

Комиссия решила прекратить право оперативного управления зданием у Агентства по управлению и использованию памятников истории и культуры (АУИПИК) и передать объект компании ДОМ.РФ для последующей продажи на торгах.

В состав лота также войдет земельный участок площадью 1,4 тыс. кв. м, на котором находится историческое здание. Начальную стоимость имущества пока не объявили.

Согласно опубликованной информации, около половины вырученных от продажи средств планируют перечислить на счет АУИПИК, еще 30 % направят в Фонд развития территорий.

Ранее мы сообщали, что на аукцион выставили редкое издание Бориса Пильняка о Петербурге.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)