Месячный прирост цен в РФ в феврале замедлился до 5,8%

Годовая инфляция в феврале замедлилась до 5,91%.

Месячный прирост цен в России в феврале 2026 года замедлился до 5,8%. Об этом сообщили в пресс-службе Центробанка РФ.

В опубликованных материалах отмечается, что по итогам февраля месячный прирост цен замедлился в пересчете на год с исключением сезонности против 14,6% в январе. Кроме того, ускорение инфляции в начале 2026-го отражало "влияние разовых факторов, а не усиление устойчивого ценового давления".

Также в ЦБ подчеркнули, что годовая инфляция в феврале замедлилась до 5,91%. Это произошло в основном за счет продовольственных товаров. В январе показатель составлял 6%. По так называемым "оперативным индикаторам", ценовое давление продолжает снижаться.

