Место встречи – Невский 70: журналист Андрей Радин о современном телевидении и его проблемах

На встрече журналистского клуба «Невский, 70. Старые и новые СМИ Петербурга» генеральный директор Ленинградской областной телекомпании Андрей Радин рассказал, почему он редко включает телевизор дома, и выделил главную проблему современного российского телевидения.

Смотрят ли профессионалы телевидения какие-то передачи на досуге, для собственного удовольствия, и чего не хватает крупнейшим федеральным каналам? Андрей Радин, гендиректор Ленинградской областной телекомпании рассказал о своем отношении к современному телевидению.

"Если честно, то нет. У меня нет, во-первых, времени, во-вторых, особого желания. И потом, сейчас жизнь нас приучила к тому, что я новости получаю из интернета, что сделали мои коллеги по той или иной теме, посмотрю в интернете. А если я включаю телевизор, я включаю либо спортивный канал, либо что-то для души – и это "Ребятам о зверятах" или там что-то, связанное с природой, и так далее. То есть для того, чтобы отдыхала голова. Просто вот поменять картинку. Я настолько перегружен информацией, что мне вообще не хочется ни смотреть, ни лезть куда-то в поисках чего-то, ни щелкать каналами. Вот. А иногда просто: а) тишины, б) быть с семьей или в) что тоже бывает, тупить. Я иногда включаю телевизор для того, чтобы тупить. Я не отдаю себе отчета в том, что я смотрю. Иногда без звука читаю титры или что-то еще. <…> качество очень многих не просто программ, а каналов, конечно, не устраивает. – известный тележурналист Андрей Радин

Среди проблем современного телевидения Радин отмечает недостаток умных людей, которые руководят выпускаемыми программами и их форматом, а не исполняющие их. Также он выделяет потребителеориентированность телевидения и прямую конкуренцию похожих друг на друга проектов.

"Мне кажется, что на телевидении сейчас не хватает умных людей. Я имею в виду не в качестве исполнителей, а в качестве говорящих голов. И поэтому такая потребность в видеоблогах. Хочется слушать, хочется смотреть на каких-то авторитетов. На мой взгляд. <…>Потому что большинство программ – оно сделано на потребу. Если, извините за выражение, "пипл хавает", значит, ему надо это давать. И, собственно, все каналы делают одни и те же проекты – только с разными названиями – и примерно с одними и теми же участниками. <…>Прямая конкуренция похожих друг на друга проектов. Это я в качестве примера, не в плане критики. Хотелось бы, конечно, получать серьезное компетентное мнение умного человека, которому ты доверяешь. Это вот что касается меня, чего мне не хватает. " – известный тележурналист Андрей Радин

Полная версия встречи с Андреем Радиным доступна в разделе "Наши трансляции".