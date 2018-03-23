Место встречи – Невский, 70: Сергей Балуев об эмиграции в Интернет

В ходе беседы на вечере "Место встречи – Невский, 70" известный журналист Сергей Балуев поделился своими мыслями на счет массовой миграции печатных СМИ в Интернет.

Все больше печатных изданий уходят в Интернет. Что мы, журналисты, теряем в этом случае, а что приобретаем? Кто в новых обстоятельствах становится главным на пути издания к читателю? Об этом Сергей Балуев, главный редактор журнала "Город-812", рассуждал в рамках очередной встречи клуба "Невский. 70. Старые и новые СМИ Петербурга".



Иванова: Планируете ли вы полностью уйти в электронную версию, в интернет?

Балуев: Ну, есть экономические штуки, реклама в печатной версии стоит дороже. Когда-то она стоила сильно дороже, в 10 раз, в 20 раз, ты продаешь полосу за 100 тысяч рублей, а такое же размещение на сайте стоит 5 тысяч, 10 тысяч. Сейчас ситуация меняется: не то что наша цена падает, а цена растет в интернете…

Иванова: ...рекламы в интернете, и в какой-то момент может быть выгодно уйти в интернет?

Балуев: Мне очень жалко.

Иванова: То есть приятно взять журнал в руки, открыть его…

Балуев: Он по-другому устроен. Когда я беру, не важно, свой журнал, или газету "Коммерсант", или газету "Ведомости", я понимаю, как люди ее делали. Они сюда поставили фотографию, сюда они поставили текстик – он у них главный, вот рядом они поставили потому-то и затем-то, а то-то у них там-то стоит. Я понимаю логику, конструкцию этого… как сказать…

Иванова: Издания.

Балуев: …издания. На сайте это все, в общем... Нет, тоже можно выстроить: тут главное, тут не главное, но, как все, в общем, говорят, это не имеет очень большого значения, потому что читают по текстикам…

Иванова: Да, то есть важен текст, а не издание в целом.

Балуев: И даже не текст важен. Главная проблема в том, что… ну, например, в Петербурге, мне кажется, 80% новостей пишет "Фонтанка", а 20% – еще кто-то. А куча каких-то СМИ, сайтов на этом паразитирует. Не только на этом, на всем. Вот в Яндексе можно посмотреть источник информации. Источник один, потом 135 разных СМИ чего-то такое переписали. В большинстве случаев они ничего не дописали своего. Они просто изложили ту новость, которая была изначально написана. Я, в общем, как Мао: за то, чтобы расцвели 100 цветов. Но, в общем, из этих 100 цветов 95 – цветы-паразиты, они хапают чужое. Поэтому главное – это написать заголовок и вовремя попасть…

Иванова: В топ новостей.

Балуев: Ну, даже не в топ новостей, вообще в топ какой-нибудь. В топ Яндекса попасть – это вообще круто, если ты попал в топ Яндекса, тебе 100-200 тысяч обеспечено заходов. Поэтому весь креатив строится на том, как ты напишешь: "Ксения Собчак облила водой Владимира Вольфовича Жириновского" или большой креатив "Каким образом Ксения Собчак облила водой Жириновского" и "Зачем Ксения Собчак облила водой Жириновского". Вот, в общем, весь креатив, который строится. И вообще у меня ощущение, что в этой не журналистике, а рынке СМИ главный человек – это СММ-щик…

Иванова: …который продвигает.

Балуев: …который ставит в сети. Написал, предположим, и ни фига не читают, деваться некуда. Ты начинаешь что-то делать, поставил в Фейсбук, поставил ВКонтакте, все равно мало. То есть, по идее, надо ставить его, если это текст Сташкова про Купчино, в "Говорит сообщество Купчино": "Сообщество Купчино. Администратору. Замечательный текст про Купчино, поставь, пожалуйста".

Иванова: То есть надо заниматься продвижением этого текста.

Балуев: Вообще не важно, какого качества текст. Ты можешь хороший текст Золотоносова или какой-то переписанный кем-то откуда-то... Вот СММ-щик может…

Иванова: ...и то, и другое продвинуть.

Балуев: …и то, и другое продвинуть. Золотоносова, может быть, даже хуже, потому что он большой.

Полная версия встречи с Сергеем Балуевым доступна в разделе "Наши трансляции".

Видео: Piter.TV