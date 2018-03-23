Место встречи – Невский, 70: Сергей Балуев о рейтингах в СМИ

Главный редактор журнала "Город-812" обсудил с арт-директором Дома журналиста особенности рейтингов, которые составляют общественно-политические СМИ.

Читатели любят рейтинги. Всегда интересно знать, кто в какой-то области лучше других, кто хуже. Но, как оказалось, еще больше рейтинги любят сами журналисты. Особенно если их издание вынуждено само заботиться о своем финансировании. Об этом – Ирина Иванова, арт-директор Дома журналиста, и Сергей Балуев, главный редактор журнала "Город- 812" в нашем проекте "Место встречи – Невский, 70".



Иванова: Ну хорошо, как ты видишь будущее своего журнала в таком случае? На год, на два, насколько вы планируете?

Балуев: Сначала мы планируем до лета дожить… Потом лето – очень сложное время, когда рекламодатели уходят в отпуск, и мы должны лето пережить. Потом начинаем жить осенью, живем мы осенью хорошо, мы доживаем до Нового года, потом начинается плохой месяц январь – ужасный – когда нет рекламодателей. Потом мы начинаем жить снова…

Иванова: То есть вы живете какими-то краткосрочными перспективами, выживаете за счет проектов?

Балуев: Да, мы живем за счет проектов. Есть у нас проект – рейтинги. На самом деле он приносит нам… не то, что мы продаем место в этих рейтингах. Но вот вокруг всего этого мероприятия в Эрмитаже и прочего журнал был набит рекламой по самые уши. И вот за счет этой рекламы, которой мы набили журнал, мы прожили до сегодняшнего дня – даже больше, чем два месяца. У нас есть медицинский рейтинг… Вообще у нас главные рекламодатели – это врачи. Частная медицина. Там, где есть реальная конкуренция. Там, где все направлено на каких-то людей. Им нужны еще. Мы же торгуем брендом фактически. Когда "Коммерсант" делает рейтинг – это рейтинг "Коммерсанта".

Иванова: Уважаемый бренд. И вы тоже уважаемый бренд.

Балуев: И мы делаем рейтинг. Вот частная клиника получает дипломчик – "Мы заняли 3-е место" – и вешает его на стенку. Государственная клиника не вешает на стенку, потому что им это не надо. Поэтому частная клиника – хорошо. Мы живем от проекта к проекту, и у нас есть трудное лето и трудный январь.

Иванова: Остается пожелать журналу "Город" больше проектов хороших и разных, чтобы через эти проекты на страницы журнала приходили рекламодатели, чтобы перспектива из краткосрочной становилась долгосрочной – и чтобы мы снова встретились на Невском, 70, в нашем клубе "Старые и новые СМИ Петербурга" через год, а, может быть, потом еще и через два, и через три. В общем, как пойдет, спасибо всем за участие в этой встрече.

Полная версия встречи с Сергеем Балуевым доступна в разделе "Наши трансляции".