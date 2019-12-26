Piter.TV покажет в прямом эфире дискуссию "Арт-журналистика. Взгляд в будущее"

Мероприятие пройдет 17 ноября 2020 года в стенах Дома журналиста на Невском, 70. Дискуссия проводится в рамках проекта "Арт-журналистика. Взгляд в будущее", реализуемого Санкт-Петербургским отделением Союза журналистов России совместно с АНО "Санкт-Петербургский центр информационной поддержки", при поддержке Некоммерческого партнерства содействия реализации культурных проектов "Искусство ХХI век".

Представители петербургских медиа и мира современного искусства нуждаются в постоянном диалоге. В этом уверены организаторы проекта "Арт-журналистика. Взгляд в будущее". Он призван способствовать развитию взаимного доверия, взаимопонимания между художниками и журналистами, и как следствие – между художниками и зрителями. В рамках проекта в Доме журналиста состоится тематическая панельная дискуссия – канал Piter.TV покажет это событие в прямом эфире. Следить за происходящим можно будет в разделе "Наши трансляции", а также в группе СМИ во "ВКонтакте". Мероприятие начнется 17 ноября 2020 года в 15.00 и продлится до 17.00. После окончания эфира видеоверсия дискуссии будет доступна для просмотра в любое время.

В ходе дискуссии представители профессиональных творческих организаций обсудят пути развития культурной журналистики и профильных медиа, а также вопросы взаимопонимания между художниками и журналистами. Среди участников встречи – эксперты Санкт-Петербургского отделения Союза журналистов России, Санкт-Петербургского Союза художников и Некоммерческого партнерства содействия реализации культурных проектов "Искусство ХХI век", а также музеев, профильных вузов, петербургских медиа.

Отметим, что проект "Арт-журналистика. Взгляд в будущее" не ограничивается форматом панельной дискуссии. Одним из значимых начинаний его организаторов является конкурс "АРТ-СТАРТ". Официальное открытие выставки номинантов конкурса лучших молодых художников Санкт-Петербурга также состоится в стенах Дома журналиста на Невском, 70 во вторник, 17 ноября, в 17.00. Лучшие работы молодых художников в этом году отобраны на выставку экспертами городских художественных (в том числе – всемирно известных) институций, кардинально отличающихся по подходу к созданию произведения. Выбор направлений полностью был возложен на кураторов экспертного пула конкурса – работы, представленные на выставке, охватили почти все направления современного искусства.

Фото: Невский, 70, официальный сайт