Место встречи – Невский, 70: Анжелика Гурская о финансировании СМИ

На что живут современные медиа, и как правильно мотивировать сотрудников информационных порталов? На вопросы, связанные с финансированием государственных СМИ отвечает директор Северо-Западного филиала "Российской газеты" Анжелика Гурская на Невском, 70 в рамках очередной встречи клуба "Старые и новые СМИ Петербурга".

В народе ходят слухи, что государственные СМИ живут намного лучше независимых: нет нужды в поиске рекламы, финансирования, спонсоров, да и решение множества других вопросов упрощается благодаря господдержке. Анжелика Гурская, директор Северо-Западного филиала "Российской газеты" отвечает на вопросы, связанные с этими мифами.

"Сейчас бы моя рекламная служба громко посмеялась. Вот там сидит на заднем плане и весело хохочет сейчас. Потому что более жесткой мотивационной структуры, чем у меня, я не знаю, есть ли, например, в "Новой газете" или, там, где-нибудь там в "Медузе" какой-нибудь… Я сомневаюсь." Директор "Российской газеты" на Северо-Западе Анжелика Гурская

Анжелика Гурская делится информацией о финансировании "Российской газеты", отмечая ее самоокупаемость. Также она рассказывает о других филиалах газеты и портала, об их коммерческой сбалансированности.

У нас в "Российской газете" 15 филиалов, недавно, уже 2 года назад, мы приросли филиалом в Крыму. 15 филиалов на территории от Калининграда до Дальнего Востока. Это филиалы разные. Есть филиалы, вот, как у нас, большие, крупные, 11 в них субъектов Федерации. Есть моно-филиалы, например, Пермский филиал - всего лишь один регион. То есть мы разные, как и субъекты Федерации в России тоже разные, по весу, по численности и так далее. И коммерческая успешность тоже у всех разная, не берусь тут говорить." Директор "Российской газеты" на Северо-Западе Анжелика Гурская

Про свою редакцию главный герой вечера заявляет, что "сейчас все нормально". Коммерческая составляющая естественным образом уживается с государственным форматом СМИ.

"Есть вещи, которые мы обязаны делать, потому что у нас есть обязательства перед нашими партнерами, в том числе и в рамках государственных контрактов, которые мы исполняем. Мы, к сожалению, не можем быть грантополучателями в своей стране, таковы российские законы, нас учредило правительство Российской Федерации, не имеем права получать государственные гранты. Тем не менее, у нас есть ряд партнерских договоренностей, которые мы выполняем, все они прописаны на бумаге, выложены в интернете, за этим легко проследить. А по поводу того, чего мы можем или не можем, то цензуру у нас давно отменили. Директор "Российской газеты" на Северо-Западе Анжелика Гурская

Полная версия встречи с Анжеликой Гурской доступна в разделе "Наши трансляции".