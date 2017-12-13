Место встречи – Невский, 70: Диана Качалова о жанре журналистского расследования

Главный редактор "Новой газеты" в Санкт-Петербурге Диана Качалова рассказала о своем видении миссии журналиста-расследователя.

Диана Качалова считает профессиональные журналистские расследования в современной России "штучным товаром". Как, впрочем, и людей, способных создавать их на высоком уровне. Об этом главред питерской "Новой газеты" рассказала в ходе мероприятия "Место встречи – Невский, 70".

Понятно, что расследования – это штучный товар. И у нас в городе, давайте честно говорить, совсем немного журналистов, которые бы могли с этим справиться. Я думаю, их можно не называя имен, сосчитать по пальцам, в раз, два, трех, максимум четырех изданиях. И, когда мы проводим конкурс "Золотое перо", и читаем расследования, то мы понимаем, что даже сами наши коллеги не всегда понимают, что такое расследование. Потому что объяснить людям, что расследование - это то, что кто-то хотел скрыть, а не то, что вот ты просто взял и проанализировал какие-то общедоступные факты…Это аналитика. Что тоже в общем-то неплохо. Диана Качалова, главный редактор "Новой газеты" в Санкт-Петербурге

Полную запись встречи с Дианой Качаловой можно смотреть в разделе "Трансляции" на Piter.TV.