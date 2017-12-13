Место встречи – Невский, 70: Диана Качалова о неподконтрольных СМИ

Главный редактор "Новой газеты" в Петербурге Диана Качалова стала гостем проекта "Место встречи – Невский, 70".

В современной России могут существовать по-настоящему неподконтрольные СМИ. В этом вопросе многое зависит от позиции главного редактора, который должен научиться сдерживать давление власти и общества на журналистов. Так считает главный редактор петербургской "Новой газеты" Диана Качалова.

Я, наверное, долго живу в этом городе. Коллеги, которые меня знают, не дадут соврать, если я уперлась… Какое животное – это крокодил задом не ходит? Какое-то животное не ходит задом, по-моему, это крокодил. Крокодил, да? Я себе иногда напоминаю этого крокодила, если меня зажимать в угол и давить, эффект будет прямо противоположный. Если я на 100% уверена в своей правоте, то я буду тот самый крокодил, я встану… У нас буквально совсем недавно, я не буду рассказывать по какой причине, у нас была очень сильная дискуссия, бурная я бы сказала дискуссия, ну вот пришлось объяснить людям, что если в городе остаются неподконтрольные СМИ, то надо гордится тем, что они не подконтрольные. А если мы поступимся принципами, то не подконтрольными мы уже не сможем называться. Диана Качалова, главный редактор "Новой газеты" в Санкт-Петербурге

Полную запись встречи с Дианой Качаловой можно смотреть в разделе "Трансляции" на Piter.TV.