Празднование Дня России в Петербурге: программа мероприятий

12 июня вся страна отмечает государственный праздник, именуемый Днем России. Обычно в этот день проходят народные гуляния, спортивные мероприятия и концерты. Кульминацией события становится красочный салют. В этом году из-за пандемии коронавируса праздничную программу перевели в онлайн-формат. Piter.TV подробно рассказывает петербуржцам, чем можно будет заняться в этот день.

Чего нас лишила пандемия

В Петербурге на 2020 год была запланирована масштабная праздничная программа, приуроченная ко Дню России. Однако из-за пандемии коронавируса и введенных в городе ограничений все отменилось или было перенесено на более позднее даты. Прежде чем говорить об онлайн-мероприятиях, мы расскажем, чего нас лишила вспышка COVID-19.

По традиции в этот день юные граждане страны в торжественной обстановке получают паспорта. В 2020 году ко Дню России в городе планировали провести уникальное событие – Фестиваль цветов. Велась активная подготовка к этому масштабному флористическому шоу. Все должно было состояться на Невском проспекте под сопровождение музыкальных оркестров.

Кроме того, программа праздника включала:

- фестиваль военных духовых оркестров. Это марш-парад по главной улице до Дворцовой площади;

- фестиваль "Книжные аллеи" – литературный парк на открытом воздухе, где можно купить новинки литературы и пообщаться с авторами книг;

- выступления звезд отечественной эстрады, а также праздничный гала-концерт на Дворцовой площади;

- салют.

День России программа

При этом онлайн-программа обещает быть не менее масштабной и впечатляющей. В рамках празднования общероссийского праздника было задумано проведение ряда мероприятий, направленных на формирование любви к стране, патриотизма и уважения к традициям и нововведениям.

Так, 12 июня в Петербурге пройдут различные челленджи, акции и флешмобы. В частности, все желающие могут принять участие в челлендже #РусскиеРифмы, который проходит в городе на Неве с 1 по 12 июня. Для этого нужно прочитать стихотворение или отрывок из известного произведения русской классики на камеру. Видеозапись необходимо выложить в социальные сети с хэштегом, соответствующим названию челленджа.

Также школьники и другие желающие смогут ознакомиться с интересными и необыкновенными достопримечательностями страны в проекте "Я познаю Россию!". Посмотреть материалы можно в сообществе "Большая перемена" и под хэштегами #МыРоссия и #БольшаяПеремена.

Горожане до 18 лет смогут посмотреть онлайн классные встречи с РДШ (Российское движение школьников). Гостями проекта будут врачи, ученые, пожарные и другие герои нашего времени. Встреча состоится в соцсети "ВКонтакте" в официальном аккаунте РДШ. Ее также можно будет посмотреть, перейдя по хэштегам #РДШ и #КлассныеВстречи.

Флешмоб #ОКНАРоссии объединит подростков, детей, а также взрослых со всей страны. Совместно они смогут сделать поздравления и рисунки на окне, приуроченные ко Дню России. Все работы необходимо сфотографировать и опубликовать в сети под хэштегами #ОКНАРоссии, #БольшаяПеремена. Трафареты можно скачать на официальном сайте РДШ и на портале "Яндекс. Коллекция". Самый оригинальный рисунок на окне, набравший больше всего лайков, получит приз от организаторов акции.

К 12 июня селебрити запускают акцию "Испеки пирог и скажи спасибо". Всем желающим предлагается испечь своими руками пирог и подарить его тому, кого захочется поблагодарить, сказав этому человеку "Спасибо". На выпечку нужно установить маленький триколор. Фото и видео выкладывайте под хэштегом #СпасибоРодина.

Также 12 июня пройдет акция "За семью, за Родину, за Россию". В рамках этого мероприятия учащиеся российских Детских школ искусств исполнят патриотические песни и запишут их на видео. Записи будут распространяться в социальных сетях под хэштегами #РодинаПоет и #ЗаСемьюЗаРодинЗаРоссию.

Кроме того, праздничную программу подготовили музеи, библиотеки и концертные залы Петербурга. 12 июня там пройдут лекции, кинопоказы, выставки, концерты и спектакли. Все мероприятия будут транслироваться на официальных сайтах культурных учреждений, в соцсети "ВКонтакте" и на портале "Культура Санкт-Петербурга".

К слову, Президентская библиотека имени Б. Н. Ельцина проведет 12 июня лекции-кинопоказы "Флаг России". Посмотреть их можно будет в 06:00, 08:00, 10:00 и 12:00. Кроме того, в 15:00, 17:00, 19:00 и 21:00 состоится показ лекций "Гимн России".

Центральная городская детская библиотека имени А.С. Пушкина подготовила для петербуржцев видеотрансляцию праздничного концерта детского коллектива "С чего начинается Родина". Ее можно будет посмотреть на протяжении всего дня.

Рыбацкая библиотека №6 презентует выставку рисунков "Россия – как из песни слово!", которая будет доступна до 30 июня.

"Петербург-концерт" покажет в День России концерт Казачего ансамбля "Атаман". Зрители смогут услышать духовные песнопения, народные и старинные казачьи песни, а также авторские, несущие самобытную народную культуру песни о Родине, судьбе России и русских людях. Начало в 17:00.

Сюрприз для горожан подготовил Санкт-Петербургский театр "Мюзик-Холл". В 19:00 состоится показ праздничной музыкальной программы "Песня моя – Россия". Дирижер – Лев Дунаев.

В 19:00 в музыкальном театре "Санктъ-Петербургъ Опера" начнется гала-концерт. В программу вошли сцены из лучших спектаклей в постановке народного артиста России Юрия Александрова. Концерт пройдет в сопровождении симфонического оркестра.

Также в 19:00 в Театре имени Ленсовета состоится показ драматической поэмы "Русская матрица", основанной на отечественной мифологии.

Русский музей представит 12 июня две выставки. В 16:30 откроются избранные шедевры "Лица России" и "Избранники Клио. герои и злодеи русской истории".

Музей истории Санкт-Петербурга покажет онлайн-концерт в Петропавловской крепости "#МЫРОССИЯ". Артисты исполнят роговую музыку, выступят молодые оперные певцы в сопровождении симфонического оркестра. На сцену поднимется группа "Марсель", а также EtnoZapiL, Марк Тишман, Денис Майданов и многие другие. Начало в 20:00.

Фото: visit-petersburg.ru, pixabay.com, ВКонтакте / Я познаю Россию. Прогулки по стране | РДШ, рдш.рф, ВКонтакте / Санктъ-Петербургъ Опера, kuda-spb.ru, new.pushkinlib.spb.ru