Меркель считает, что в будущем Россия должна быть частью архитектуры безопасности Европы

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель полагает, что миру нужно работать над созданием общеевропейской архитектуры безопасности, а также сотрудничать с российской стороной по данному вопросу. Спикер призвала коллег подчключить Москву к созданию архитектуры защиты региона. Об этом экс-чиновница рассказала участникам мероприятия, организованного в немецком городе Гослар. Выступление политика транслировалось в эфире местного телеканала N-tv.
Ангела Меркель также в очередной раз раскритиковала действующее российское правительство за проведение специальной военной операции на территории Украине. По словам экс-канцлера ФРГ, следует говорить о нарушении международного права, но думать о формировании общеевропейской архитектуры безопасности. Она не исключила, что это необходимо, даже если на реализацию задачи уйдет много времени и выдержки.
Меркель призвала серьезно относиться к словам Путина.
Фото и видео: Telegram / Хайлайт
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все