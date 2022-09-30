Меркель считает, что в будущем Россия должна быть частью архитектуры безопасности Европы

В Германии призвали привлечь Россию к защите региона.

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель полагает, что миру нужно работать над созданием общеевропейской архитектуры безопасности, а также сотрудничать с российской стороной по данному вопросу. Спикер призвала коллег подчключить Москву к созданию архитектуры защиты региона. Об этом экс-чиновница рассказала участникам мероприятия, организованного в немецком городе Гослар. Выступление политика транслировалось в эфире местного телеканала N-tv.

Ангела Меркель также в очередной раз раскритиковала действующее российское правительство за проведение специальной военной операции на территории Украине. По словам экс-канцлера ФРГ, следует говорить о нарушении международного права, но думать о формировании общеевропейской архитектуры безопасности. Она не исключила, что это необходимо, даже если на реализацию задачи уйдет много времени и выдержки.

Меркель призвала серьезно относиться к словам Путина.

Фото и видео: Telegram / Хайлайт

