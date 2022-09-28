Меркель призвала серьезно относиться к словам Путина

Экс-канцлер ФРГ рассказала, как сохранить пространство для маневров.

Немецкий политик, бывший канцлер Германии Ангела Меркель призвала мир и европейских коллег серьезно относиться к словам российского президента Владимира Путина. С соответствующим заявлением спикер обратилась у участникам мероприятия, на открытии местного "Фонда федерального канцлера Гельмута Коля". Экс-чиновница из ФРГ затронула актуальную повестку. Она подчеркнула важность прислушиваться к позиции Москвы.

Серьезное отношение, не отмахиваться от них как от блефа, а серьезно относиться к ним - это ни в коем случае не признак слабости, а признак политической мудрости. Ангела Меркель, канцлер Германии

По словам Ангелы Меркель, подобное поведение поможет Западу сохранить пространство для маневров или разрабатывать новые решения.

Меркель объяснила, почему не настояла на диалоге ЕС с Россией в 2021 году.

Фото и видео: YouTube / AFP Deutschland