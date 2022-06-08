Экс-канцлер ФРГ считает, что этому вопросу помешал ряд факторов.

Бывший немецкий канцлер Ангела Меркель объяснила, почему не настояла на диалоге ЕС с Россией в 2021 году. Информацией чиновница поделилась в эфире местного телеканала Phoenix. Гостья программы заметила, что могла бы заняться этим вопросом после личной встречи российского и американского президентов Владимира Путина и Джо Байдена, которая произошла в июне прошлого года в Женеве. Однако по мнению эксперта, немецкая позиция была ослаблена в европейском регионе из-за предстоящей отставки с должности главы местного правительства.

Я уже немного чувствовала, что с "Минском" дела плохи. И в итоге не было достигнуто единство в ЕС в этой связи. И я подумала: ну да, каждый знает, что ты скоро уйдешь. Несколькими годами раньше я бы настояла на этом. Ангела Меркель, экс-канцлер ФРГ

По мнению чиновницы, данная повестка дня для Германии заслонилась наложением многих факторов: выборами в ФРГ и Франции, обстановка в Афганистане, пандемия коронавирусной инфекции. Это привело к тому, что Ангела Меркель на протяжении двух лет не встречалась с Владимиром Путиным, но при этом страны не имели и прямых разногласий.

Меркель: Украина и РФ не просили о ее посредничестве в конфликте.

Фото и видео: YouTube / Phoenix

