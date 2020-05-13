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Меркель рассказала об атаке российских хакеров на бундестаг

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Она добавила, что "это неприемлемо".

В среду, 13 мая, стало известно, что Меркель прокомментировала атаку российских хакеров на бундестаг. Об этом сообщают РИА новости.

Меркель отметила, что она намерена наладить отношения с Россией. Однако улики указывают на след российских хакеров в деле об атаке хакеров на бундестаг. Канцлер ФРГ, что такие действия с российской стороны "неприемлемы".

Я рада, что расследование привело к тому, что федеральная прокуратура выдала ордер на арест конкретного человека

заявила Меркель

Напомним, что Кремль опровергает российскую причастность к соответствующим атакам. 

Ранее мы сообщали о том, что в сенат США внесли проект о санкциях против Китая из-за коронавируса.

Видео:phoenix/YouTube

Теги: меркель, мировые новости, общество
Категории: Лента новостей, Мировые новости, Тема дня,

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