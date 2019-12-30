Ангела Меркель призвала довести до конца "Северный поток-2"

В Германии поддерживают проект газопровода.

Меркель назвала "Северный поток-2" экономически верным проектом, который нужно завершить, несмотря на санкции США. Об этом канцлер Германии сообщила по итогам встречи с Владимиром Путиным.

Политик добавила, что Берлин не считает правильными экстерриториальные санкции США и поддерживает проект по прежнему поддерживает проект газопровода.

Путин в свою очередь сообщил журналистам, что "Северный поток-2" будет достроен без помощи иностранных партнеров. Глава РФ подчеркнул, что вопрос реализации заключается только в сроках.

Видео: YouTube / faz