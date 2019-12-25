Mercedes полыхал ночью на Северном проспекте

Автомобиль серьезно повредился, но в пожаре никто не пострадал.

В ночь на среду, 18 мая, в Калининском районе произошел пожар. Огонь охватил иномарку Mercedes на Северном проспекте около сквера Чингиза Айтматова. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления МЧС по региону.

Информация о возгорании поступила на пульт диспетчера в 02:30. Известно, что на вызов прибыли 10 спасателей и две спецмашины. Спустя 20 минут огонь потушили.

Автомобиль серьезно повредился, но в пожаре никто не пострадал. Обстоятельства произошедшего выясняются.

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Фото: Piter.tv