  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Mercedes полыхал ночью на Северном проспекте
Сегодня, 8:56
182
mapero Добавить в Яндекс.Новости

Mercedes полыхал ночью на Северном проспекте

0 0

Автомобиль серьезно повредился, но в пожаре никто не пострадал.

В ночь на среду, 18 мая, в Калининском районе произошел пожар. Огонь охватил иномарку Mercedes на Северном проспекте около сквера Чингиза Айтматова. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления МЧС по региону.

Информация о возгорании поступила на пульт диспетчера в 02:30. Известно, что на вызов прибыли 10 спасателей и две спецмашины. Спустя 20 минут огонь потушили.  

Автомобиль серьезно повредился, но в пожаре никто не пострадал. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее на Piter.tv: в детском саду на Малой Бухарестской произошел пожар из-за розетки.

Фото: Piter.tv

 

Теги: горел мерседес, мчс, пожарные, северный проспект, сквер чингиза айтматова
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии