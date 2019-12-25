Мэр города в США призвал протестующих в связи с гибелью темнокожего разойтись по домам

Майк Эллиот надеется, что жители города будут соблюдать требования к мирному митингу.

Мэр города Бруклин-Сентер в американском штате Миннесота призвал протестующих в связи с гибелью темнокожего разойтись по домам. С соответствующим заявлением в эфире местной телекомпании CNN выступил Майк Эллиот. Чиновник заметил, что 11 апреля из-за ошибки сотрудницы полиции скончался 20-летний темнокожий Данте Райт. Женщина перепутала электрошокер с боевым оружием. Градоначальник заметил, что понимает недовольство жителей, но власти должны убедиться в том, что люди смогут выйти на мирный протест.

Я прошу всех разойтись по домам. Нам нужно поддерживать порядок в городе. Майк Эллиотт, глава Бруклин-Сентер

Телеканал CNN сообщил, что 12 апреля вечером сотни людей приняли участие в протестах в Бруклин-Сентере и соседнем с ним городе Миннеаполисе. Наибольшее скопление людей находилось вблизи полицейского участка, где служила Ким Поттер, которая стреляла в Райта. Протестующие скандировали имя Данте Райта и требовали правосудия. Активисты не покинули улицы даже после наступления комендантского часа. Офицеры были вынуждены применить слезоточивый газ и светошумовые гранаты для разгона толпы. Один протестующий был задержан. К 11 часам утра по местному времени (06 часов утра по московскому времени) большинство жителей разошлись по домам.

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