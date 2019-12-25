Мэр Миннеаполиса ввел комендантский час после убийства Райта

Джейкоб Фрей также ввел режим ЧС.

Мэр Миннеаполиса штата Миннесота ввел комендантский час и режим ЧС после убийства афроамериканца Райта. Об этом Джейкоб Фрей заявил журналистам на пресс-конференции, собранной из-за трагедии, произошедшей в городе Бруклин-Сентер.

Я объявил режим ЧП в городе Миннеаполис, и мы сопровождаем его введением комендантского часа, который начнется с 19:00 и продлится до 06:00 завтрашнего дня. Джейкоб Фрей, мэр Миннеаполиса

Эксперт уточнил, что комендантский час не будет распространяться на представителей СМИ, сотрудников правоохранительных органов и экстренных ведомств, а также тех людей, которые возвращаются с работы.

Напомним, что машину погибшего афроамериканца Райта полиция города остановила сначала за нарушение ПДД. Офицеры уточнили, что на водителя был выписан ордер на арест. Мужчина отказался подчиняться требованиям властей и попытался уехать. В тот момент, когда Райт сел обратно в транспортное средство, офицер полиции выстрелил в него. Предположительно, представитель закона перепутал электрошокер с боевым оружием. После выстрела машина Данте Райта проехала несколько улиц, после чего столкнулась с еще одним автомобилем. Пострадавший скончался на месте от травм, хотя ему попытались оказать медицинскую помощь.

В Миннесоте произошли столкновения жителей с полицией после смерти афроамериканца.

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