В Минессоте произошли столкновения жителей с полицией после смерти афроамериканца

Полицейскими был убит 20-летний чернокожий мужчина.

В городе Бруклин-Сентер штата Миннесота между жителями и полицией произошли столкновения. Причиной противостояний являются действия сотрудника полиции, в ходе которого он застрелил темнокожего мужчину. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету Star Tribune.

Около полутысячи человек собрались у здания полиции города. Сотрудники правопорядка применили слезоточивый газ и другие спецсредства на отказ жителей города разойтись. Еще 200 человек собрались на месте гибели Райта. Они нанесли ущерб автомобилю полиции и напали на полицейских.

По предварительным данным, полицейский застрелил 20-летнего Данте Райта. До инцидента стажи порядка остановили его автомобиль из-за нарушения ПДД. Райт отказался подчиняться требованиям полицейских, в результате чего был ранен из пистолета при сопротивлении при задержании. Молодой человек скончался в машине скорой помощи.

Ранее в Миннеаполисе вспыхнули протесты после убийства мужчины полицейскими.

Видео: Twitter / @kimvhyatt