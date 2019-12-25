Fox: в Миннеаполисе вспыхнули протесты после убийства мужчины полицейскими

Расовая принадлежность и имя погибшего не раскрываются.

В Миннеаполисе в среду вечером вспыхнули протесты после убийства мужчины полицейскими в ходе проверки на дороге. Об этом сообщает Fox.

Это первый инцидент в городе с 25 мая, когда полицейские задушили чернокожего Джорджа Флойда. Его смерть вызвала массовые беспорядки и протесты по всей стране.

Телеканал сообщает, что полицейские остановили автомобиль для проверки, однако после этого началась перестрелка, в ходе которой сотрудники застрелили водителя. Причиной для остановки водителя стало подозрение в том, что он незадолго совершил правонарушение на одной из бензозаправок.

Мужчина умер на месте. Его расовая принадлежность и имя не раскрываются.

Руководитель полицейского управления Миннеаполиса Медария Аррандондо заявил, что водитель первый открыл огонь по полицейским. Никто из сотрудников не пострадал. Известно, что с водителем в машине была женщина. Ей также не было нанесено повреждений.

Вскоре после перестрелки на месте происшествия стали собираться протестующие и выкрикивать оскорбления в адрес полицейских, работавших на месте, бросать в них снежные комья. Аррандондо заверил, что жителям будет предоставлена полнейшая информация о случившемся.

Ранее Fox рассказывал, что разведка США считает, что Иран может готовить удар по американским силам.

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