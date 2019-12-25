Офицер перепутал электрошокер с огнестрельным оружием.

Полиция в США назвала случайностью убийство чернокожего в штате Миннесота. Об этом рассказали журналисты местного издания The New York Times. В СМИ уточнили, что имеют в виду трагедию, произошедшую в городе Бруклин-Сентер. После гибели мужчины там начались массовые беспорядки. По словам руководителя управления правоохранительных органов Бруклинского центра Тима Ганнона, офицер пытался применить электрошокер, но перепутал его с огнестрельным пистолетом. Имя офицера, убившего темнокожего, не раскрывается. Сейчас он направлен в административный отпуск.

Это был случайный выстрел, который привел к трагической смерти мистера Райта. Тим Ганнон, глава управления полиции

В полиции уточнили, что автомобиль погибшего Данте Райта пытались остановить из-за просроченной регистрации. Представители закона продемонстрировали запись с камеры, находившейся на теле офицера, производившего стрельбу. На кадрах видно, что полиция с Райтом вступила в схватку. Афроамериканец предпринял попытку сесть в машину и скрыться от полиции.

Мэр Миннеаполиса ввел комендантский час после убийства Райта.