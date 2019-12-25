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Мэр Ярославля госпитализирован в тяжелом состоянии
Сегодня, 13:31
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Мэр Ярославля госпитализирован в тяжелом состоянии

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О точных причинах ухудшения его состояния здоровья пока не сообщается.

Мэр Ярославля Владимир Волков экстренно госпитализирован. Об этом сообщили "РИА Новости" в городской администрации. Состояние Волкова оценивается медиками как стабильно тяжелое.

По информации местных СМИ, причиной госпитализации мэра могут быть проблемы, связанные с сердцем. В настоящее время он находится в областной клинической больнице. О точных причинах ухудшения состояния здоровья Волкова пока не сообщается.

Находится он под постоянным контролем врачей больницы в палате интенсивной терапии. Состояние врачи оценивают как стабильно тяжелое.

Александр Корнилов, главный врач Ярославской ОКБ

На официальной странице Волкова в социальной сети "ВКонтакте" опубликована запись от имени мэра. Утверждается, что он чувствует себя значительно лучше. 

Владимир Волков занимает пост мэра Ярославля с конца 2018 года.

Ранее 

Фото: ВК/Владимир Волков

Теги: владимир волков, госпитализация, ярославль
Категории: Лента новостей, Новости России, Происшествия,

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