Мэр Ярославля госпитализирован в тяжелом состоянии

О точных причинах ухудшения его состояния здоровья пока не сообщается.

Мэр Ярославля Владимир Волков экстренно госпитализирован. Об этом сообщили "РИА Новости" в городской администрации. Состояние Волкова оценивается медиками как стабильно тяжелое.

По информации местных СМИ, причиной госпитализации мэра могут быть проблемы, связанные с сердцем. В настоящее время он находится в областной клинической больнице. О точных причинах ухудшения состояния здоровья Волкова пока не сообщается.

Находится он под постоянным контролем врачей больницы в палате интенсивной терапии. Состояние врачи оценивают как стабильно тяжелое. Александр Корнилов, главный врач Ярославской ОКБ

На официальной странице Волкова в социальной сети "ВКонтакте" опубликована запись от имени мэра. Утверждается, что он чувствует себя значительно лучше.

Владимир Волков занимает пост мэра Ярославля с конца 2018 года.

Ранее

Фото: ВК/Владимир Волков