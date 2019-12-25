Мэр Якутска вступилась за шамана Габышева. Его отправили на принудительное лечение

Габышев находится в данном диспансере ещё с середины мая.

Мэр Якутска Сардана Авксентьева вступилась за шамана Александра Габышева. Его отправили на принудительное лечение по решению якутского городского суда.

Иск подал городской психдиспансер. Причины в том, что Габышев называл Путина антихристом и призывал к свержению законно избранного правительства.

Габышев находится в данном диспансере ещё с середины мая.

Мэр Якутская Авксентьева признала, что отношение к шаману в обществе разное.

Абсолютному большинству из нас не нравится избирательная карательность в отношении одного человека с несчастной судьбой. Сардана Авксентьева, мэр Якутска

Ранее мы писали, что врачи признали опасным для окружающих шедшего "изгонять Путина" шамана.