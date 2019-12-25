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Мэр Якутска вступилась за шамана Габышева. Его отправили на принудительное лечение
Сегодня, 15:22
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matveyvn

Мэр Якутска вступилась за шамана Габышева. Его отправили на принудительное лечение

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Габышев находится в данном диспансере ещё с середины мая.

Мэр Якутска Сардана Авксентьева вступилась за шамана Александра Габышева. Его отправили на принудительное лечение по решению якутского городского суда.

Иск подал городской психдиспансер. Причины в том, что Габышев называл Путина антихристом и призывал к свержению законно избранного правительства.

Габышев находится в данном диспансере ещё с середины мая.

Мэр Якутская Авксентьева признала, что отношение к шаману в обществе разное.

Абсолютному большинству из нас не нравится избирательная карательность в отношении одного человека с несчастной судьбой.

Сардана Авксентьева, мэр Якутска

Ранее мы писали, что врачи признали опасным для окружающих шедшего "изгонять Путина" шамана.

Теги: александр габышев, суд, якутский шаман
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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