Мэр Якутска вступилась за шамана Габышева. Его отправили на принудительное лечение

Мэр Якутска Сардана Авксентьева вступилась за шамана Александра Габышева. Его отправили на принудительное лечение по решению якутского городского суда.
Иск подал городской психдиспансер. Причины в том, что Габышев называл Путина антихристом и призывал к свержению законно избранного правительства.
Габышев находится в данном диспансере ещё с середины мая.
Мэр Якутская Авксентьева признала, что отношение к шаману в обществе разное.
Абсолютному большинству из нас не нравится избирательная карательность в отношении одного человека с несчастной судьбой.
Сардана Авксентьева, мэр Якутска
Ранее мы писали, что врачи признали опасным для окружающих шедшего "изгонять Путина" шамана.
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